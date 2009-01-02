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Билайн: +7 (905) 553–55–14 , МТС: +7 (916) 513-92-80.

Центр психолого-педагогической реабилитации и развития особого ребенка «Родник» создан в августе 1991 г. для оказания педагогической и психологической помощи детям со специальными нуждами и их родителям.

В Центре проходят развивающие занятия по уникальной программе с для детей с задержкой в развитии, различными речевыми нарушениями, с РДА, ДЦП, редкими синдромами, гиперактивных и детей с трудностями поведения и общения.

Занятия по методу Томатиса

Красногорск +7-905-553-55-14

Видное +7-916-513-92-80.

Хорошо известно, что воспитание таких детей вызывает у родителей значительные трудности, и они очень нуждаются в совете и помощи квалифицированных специалистов.

Мы стремимся, чтобы дети, пройдя курс целенаправленных развивающих занятий, могли в дальнейшем хорошо адаптироваться к условиям дошкольных и школьных учреждений, к социальной среде в целом. Большой опыт работы специалистов Центра убеждает нас в том, что какие бы проблемы ни наблюдались у ребенка, при правильно организованном процессе обучения, терпении и внимательном отношении педагогов он может успешно развиваться.

Мы предлагаем:

Индивидуальные и групповые занятия с психологом и педагогом

Индивидуальные занятия с психологом

Индивидуальные занятия с нейропсихологом

Индивидуальные занятия с логопедом

Индивидуальные занятия с дефектологом

Терапевтический кукольный театр

Метод слухоречевой стимуляции Томатиса

Метод мозжечковой стимуляции

Игровая терапия

Песочная терапия

Сказкотерапия

Занятия ЛФК для детей

Медицинский массаж детский и взрослый.

Приходите к нам! Мы рады Вам помочь!